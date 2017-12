Strage Piazza della Loggia, Tramonte estradato dal Portogallo

Verrà estradato oggi dal Portogallo Maurizio Tramonte, condannato all'ergastolo insieme a Carlo Maria Maggi per la bomba che il 28 maggio del 1974 uccise otto persone e ne ferì altre cento, quando esplose in un cestino della spazzatura mentre a Brescia era in concorso una manifestazione contro il terrorismo neofascista.

Ricercato dall'Interpol, era stato arrestato a Fatima a giugno e da allora era rimasto in carcere in Portogallo. Arriverà a Fiumicino scortato dagli uomini della polizia.

Insieme a Maggi era stato condannato al carcere a vita dalla Corte di Assise di Appello di Milano, con una sentenza poi confermata dalla Cassazione nel giugno di quest'anno, e tutti i suoi ricorsi contro l'autorizzazione all'estradizione erano stati negati.

Se Maggi aveva avuto un " ruolo organizzativo e di direzione dell'attentato ", come emerse dalle indagini, Tramonte " oltre ad aver partecipato alle riunioni organizzative dello stesso, aveva (secondo quanto da lui stesso dichiarato) offerto anche la propria disponibilità a collocare personalmente l’ordigno ".

Dopo la condanna Maggi fu arrestato a Venezia, trattenuto in regime di sospensione della pena in casa sua per le condizioni di salute precarie. Tramonte fu invece localizzato in Portogallo dalla Policia Judiciaria.