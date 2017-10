Stranger Things 2 ci riporta nel Sottosopra

Venerdì 13. È questa la data scelta da Netflix per la diffusione del trailer della seconda stagione di Strangers Things. La serie di fantascienza ideata da Matt e Ross Duffer è ambientata negli anni '80. Come raccontano i due fratelli - che sono i creatori, scenaggiatori e registi del tv show - durante un'intervista a Wired, la forza di Stranger Things risiede nell'incontro "tra ordinario e straordinario", che è qualcosa di "simbolico, potente e universale".

Will, il dodicenne che nella prima stagione è rimasto intrappolato nel Sottosopra, tornerà, insieme agli altri ragazzi, al centro della scena, e, come riferiscono i registi, avremo quindi "la possibilità di conoscerlo" dato che nella prima stagione è stato quasi sempre assente dopo la sua misteriosa sparizione.

Ad attendere i protagonisti ci sono ora delle nuove minacce di cui ancora non si conosce bene la natura. Anche Eleven, la ragazzina rasata a zero che nella prima stagione ha conquistato il pubblico, tornerà, e, come si può intuire dal trailer, questa volta forse sarà proprio a lei a dover fuggire da quella enigmatica dimensione.

La serie sarà disponibile su Netflix dal 27 ottobre.