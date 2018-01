Stretta sulle partite Iva: via a raffica di controlli

Via ai controlli sulle partite Iva. Il Fisco è pronto per un nuovo piano di controlli che prevede una stretta nelle verifiche sulle fatture. I controlli verranno fatti su circa 1,4 miliardi di fatture e subito dopo verranno inviate alcune lettere per individuare in modo chiaro e preciso tutti coloro che evidenziano anomalie tra le fatture e i pagamenti Iva. E qui, come ricorda ilSole24Ore, arriva in soccorso Serpico, la banca dati del contribuente che permette al Fisco di incorociare milioni di dati fiscali. Di fatto nei controlli che verranno fatti dalle Entrate verranno consultate le singole fatture e le mancate liquidazioni, qui potrebbero emergere diverse anomalie che poi verrebbero riportate nelle comunicazioni che vengono inviate al contribuente. Dopo l'arrivo della notifica il contribuente dovrà di fatto sanare la sua posizione oppure riportare i dati corretti e versando contestualmente la sanzione. Inoltre il contribuente può anche segnalare alcuni elementi sottovalutati dalle Entrate che possono di fatto ribaltare il giudizio espresso nella lettera. In questo caso potrà inviare il tutto alle Entrate che analizzeranno la risposta.