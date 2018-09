Roma, stangata sulle strisce blu: da gennaio si pagherà 3 euro l'ora

Con l’arrivo del 2019 è pronta una vera e propria stangata per i romani. L’amministrazione capitolina, che per il momento sembra aver messo da parte il progetto dell’ecopass per accedere al centro storico della Capitale, non rinuncia all’aumento delle strisce blu.

I parcheggi a pagamento, secondo il piano voluto dal presidente della commissione mobilità, Enrico Stefàno, potranno arrivare a costare fino a tre euro l’ora in centro e nelle aree limitrofe al cuore della città. Le nuove tariffe, secondo il Messaggero, potrebbero entrare in vigore già da gennaio, con lo scopo di incentivare i cittadini a muoversi con i mezzi pubblici. E con l’obiettivo, non secondario, di contribuire a rimpinguare le magre casse del Comune di Roma.

Il progetto è quello di aumentare il costo della sosta nelle zone centrali, per abbassarla in periferia. La città verrà per questo ripartita in sei aree. Nella zona a traffico limitato dalla tariffa attuale di 1,20 euro si passerà a due euro per la prima ora di sosta. Il prezzo sale poi a 3 euro per le ore successive. Nei quartieri che si trovano all'interno dell’anello ferroviario, invece, i rincari saranno di 50 centesimi rispetto al costo attuale. Diventeranno a pagamento anche le aree di sosta gratuite che si trovano vicino agli ospedali, in tutto 1344 posti auto.

Ad essere esclusi dai rincari sono soltanto i quartieri periferici, dove la sosta passerà da 1 euro l’ora a 50 centesimi. Ad aumentare, infine, potrebbe essere anche il costo dei cosiddetti parcheggi di scambio che si trovano nei pressi delle principali stazioni della metropolitana. Un piano che fa discutere gli utenti che, tramite il Codacons, avevano già minacciato ricorsi al Tar contro gli aumenti.