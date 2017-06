Stuprata perché lesbica, uccide l'aggressore: "Higui esca dal carcere"

Tutta l'Argentina si sta mobilitando per chiedere la liberazione di Higui, in carcere con l'accusa di omicidio.

Secondo quanto riporta El Pais, il 16 ottobre dello scorso anno Eva Analia de Jesus, detta Higui, stava uscendo dalla casa di alcuni amici a San Miguel, quando tre uomini l'hanno circondata nel corridoio del palazzo. In base alla ricostruzione fatta dalla ragazza, uno degli aggressori le ha detto: "Ti farò sentire una vera donna, stupida lesbica". Poi il branco ha iniziato a colpirla e l'ha gettata a terra con un pugno. Quando si è sentita strappare i pantaloni, Higui ha deciso di difendersi. È per questo che ha preso il coltello nascosto nel reggiseno e ha ferito a morte uno degli aggressori, Cristian Ruben Esposito.

Da quella notte la 43enne si trova in carcere, accusata di omicidio. Per gli avvocati si è trattato di legittima difesa ed è per questo che hanno chiesto la sua scarcerazione. La storia di Higui ha portato anche a una mobilitazione popolare tanto che in molti hanno chiesto la liberazione della vittima sia scendendo in piazza sia sui social network. "Attaccata perché lesbica, arrestata perché si è difesa", recita lo slogan, comparso su numerosi cartelli e messaggi online. L'accusa non sembra però al momento disposta ad accogliere la richiesta, sostenendo che le prove a suo carico non consentono una decisione del genere.