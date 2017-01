La svastica sulla suola degli scarponi. Azienda Usa costretta a ritirarli

Una lunga scia di svastiche lasciate sul terreno ha portato un'azienda a dover ritirare un paio di scarponi da combattimento dal mercato dopo le diverse proteste dei consumatori. Il produttore, l'azienda californiana, Conal International Trading, nega tutto: " Si tratta di un errore commesso nella nostra fabbrica in Cina. Non ci sogneremmo mai di creare un design che promuove l’odio ". Forse non è nemmeno un caso, infatti lo scarpone porta il nome di Volpe polare, lo stesso di un'operazione dei nazisti della secondo guerra mondiale.

