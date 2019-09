Morandi, nove arresti: controlli "ammorbidi" e falsi report su viadotti

Arresti, perquisizioni e sequestri. È a una svolta l'indagine della procura di Genova sulle faste attestazioni di controllo dei viadotti autostradali prima e dopo il crollo del ponte Morandi. Sono in tutto 9 le misure cautelari a carico di altrettanti indagati, nell'inchiesta bis, scaturita dall'indagine principale sul disastro del 14 agosto 2018, quanto il viadotto sul Porcevera si sbriciolò, uccidendo 43 persone.

Secondo quanto scaturito dalle indagini e ricordato dal Corriere della Sera, sarebbero coinvolti nelle false attestazioni di manutenzione diversi dirigenti, manager e tecnici, tra cui anche un professionista esterno alla Spea, l'azienda che si occupa di infrastrutture e che avrebbe dovuto controllare le condizioni dei viadotti. I report sulle strutture, invece, sarebbero stati "addolciti", per evitare interventi costosi da parte del concessionario autostradale.

Questa mattina, nove persone sono state raggiunte da altrettante misure cautelari e interdittive, tra cui anche il divieto di esercitare la professione. Tre persone sono finite agli arresti domiciliari, mentre ad altri sei è stata notificata l'interdizione. I repor in questione riguarderebbero i viadotti Pecetti della A26, in Liguria, e il Paolillo della A16, in Puglia.