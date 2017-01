Svolta nell'omicidio Chiarini. Il killer è un richiedente asilo

I carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno arrestato un richiedente asilo con l'accusa di essere il killer che ha assassinato l'imprenditore Lanfranco Chiarini, 76enne ucciso il 4 gennaio scorso nella sua abitazione di Palesio, nel Comune di Castel San Pietro Terme. L'immigrato si chiama Desmond Newthing, nigeriano di 25 anni, ospite nell'ultimo periodo nell Centro di accoglienza di Castenaso “Lai Momo”.

L'efferato delitto dell'imprenditore Chiarini

L'autopsia fatta sul corpo di Lanfranco Chiarini ha chiarito le cause della morte dell'uomo. Letali sono state le 25/30 coltellate - come riporta il Resto del Carlino - che hanno raggiunto l'imprenditore. Fendeti in parte profondi e in parte superficiali lo hanno raggiunto alle braccia, alla spalla e alla base del collo. L'arma del delitto è probabilmente un coltello da cucini, che al momento non è ancora stato rinvenuto dagli inquirenti.

I carabinieri hanno subito basato l'indagine sulla convinzione che l'omidicio fosse un incontro finito male con qualcuno che Chiarini conosceva. Un lite finita nel peggiori dei modi. Ora l'indagato, un immigrato di 25 anni è stato fermato e interrogato dalle forze dell'ordine. Nell'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo le ricostruzioni i due avevano avuto un appuntamento a sfondo sessuale.