Tangenti al Galeazzi e al Pini: quattro primari finiti in manette

Quattro primari sono stati arrestati questa mattina a Milano nell'ambito di un'inchiesta che riguarda la sanità in Lombardia. L'indagine, coordinata dai pm di Milano Eugenio Fusco e Maria Letizia Mannella, ha portato anche all'arresto di un dirigente e di un imprenditore titolare di una azienda specializzata in apparecchiature mediche. Secondo l'accusa i primari si sarebbero accordati con le ditte coinvolte nell'indagine per ordinare alcune forniture in cambio di presunte tangenti e di presunti regali. La vicenda ha preso il via dopo l'inchiesta avviata su Norberto Confalonieri, ex priamario del Pini Cto, finito in manette lo scorso anno.



Nell'ordinanza che è stata emessa dal gip Teresa De Pascale, vnegono ricostruite le assegnazioni delle forniture di protesi ortopediche e di apparecchiature mediche sia al Galeazzi che al Gateano Pini, due tra i più noti ospedali di Milano. Tra gli arrestati nell’ambito dell’inchiesta c’è anche Paola Navone, direttore sanitario dell’Istituto ortopedico Gaetano Pini-Cto. Sempre ai domiciliari, è finito Giorgio Maria Calori, primario di ortopedia del Pini-Cto dell’Unità chirurgia ricostruttiva - revisione protesica.