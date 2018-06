Tangenti dopo l'alluvione, in manette sindaco nel Beneventano

Quella che andremo a raccontarvi è una vicenda tristissima. Quando la politica diventa criminalità e l'unico valore e l'unica bandiera possibile diventa il denaro. Quando non si guarda in faccia neanche alla tragedia, pur di intascare qualche soldo in più.

All'alba di questa mattina, i carabinieri del comando provinciale di Benevento hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare di arresti domiciliari, emessa dal gip sannita, nei confronti di Giuseppe Maturo, sindaco di Cusano Mutri. Insieme al primo cittadino è finito ai domiciliari anche un geometra del centro di 4mila abitanti in provincia di Benevento. Le accuse nei confronti di Giuseppe Maturo sono pesantissime: l'uomo avrebbe preso tangenti per i lavori di ricostruzione nel post alluvione che colpì il Sannio nel 2015.

Le indagini hanno portato alla luce numerosi episodi con protagonista il sindaco. Quest'ultimo sarebbe stato filmato mentre riceve una "mazzetta" da parte di un noto imprenditore del luogo. La tragedia avvenuta nel beneventano, il 15 ottobre 2015, ricordiamolo, si è verificata a causa delle forti piogge che interessarono il bacino di tutti i corsi d'acqua del Sannio proprio in quel periodo. I corsi d'acqua maggiormente coinvolti furono il Calore, il Sabato ed il Tammaro. I centri che subirono i danni maggiori furono quelli di San Giorgio la Molara, Solopaca, Paupisi, Benevento, Montesarchio, Pietrelcina.