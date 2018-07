Taormina, muore a 33 anni dopo un intervento di routine

Non si conoscono ancora le cause che hanno portato alla morte di Valentina Carella, una giovane donna di 33 anni deceduta improvvisamente dopo un intervento di routine nel reparto di otorinolangoiatria del Policlinico di Messina.

Lascia un marito e un bambino di due anni e mezzo. E l'intera città senza parole.



Mercoledì era stata ricoverata per una piccola operazione chirurgica, ma nelle ore successive all'intervento le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate e si sono registrate delle complicazioni fino a ieri, giorno del decesso.

La donna già ieri mattina era in coma farmacologico e poi il triste epilogo.



Era molto conosciuta a Taormina perché figlia di un ex assessore comunale, Gaetano Carella e di Franca Mufanò, impegnata nel sociale soprattutto per la tutela dei diritti delle donne, come si legge sul quotidiano regionale La Gazzetta del Sud.

Ora saranno avviate delle indagini per capire la dinamica dei fatti. Cosa è andato storto.