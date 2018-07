Taranto, aggredisce la madre per avergli negato i soldi

L'ultimo caso di violenza tra le mura domestiche è accaduto a Taranto, in Puglia. Maltrattava la madre per avere somme di denaro. Ieri l'ennesima aggressione ai danni della 75enne che, stanca dei soprusi del figlio, ha chiesto aiuto alla polizia.

Le Volanti, già presenti nella zona, sono arrivate sul posto nel giro di pochissimi minuti e sono corsi in aiuto della donna che intanto li attendeva per strada. L’anziana signora visibilmente agitata e con ancora in mano il suo cellulare con il quale aveva chiesto aiuto al 113, ha raccontato ai poliziotti di aver subito l’ennesima violenza da parte del figlio che l’aveva aggredita ed aveva distrutto alcuni suppellettili in casa perché gli aveva negato ancora una volta una somma di denaro.



Ha, inoltre, raccontato loro dei continui momenti di paura e di disagio psichico e fisico provocati dal figlio che da tempo pretendeva i soldi, impossessandosi sempre più di frequente dell’intera pensione. L'uomo aveva, addirittura, venduto la camera da letto della madre, costringendola da tempo, nonostante l’età, a dormire su un divano.

L’anziana donna aveva deciso così di lavorare come badante notturna per poter ricomprare un letto dove poter riposare.

Dopo aver ascoltato la signora, gli agenti sono così saliti nell’appartamento dove si trovava il figlio, un 51enne con precedenti penali, che è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce.