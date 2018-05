Taranto, aggredita per la seconda volta maestra accusata di maltrattamenti

Aggredita, a Taranto, per la seconda volta, l'insegnante di scuola materna che lo scorso 23 novembre è stata arrestata dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti nei confronti di alcuni suoi piccoli alunni.

Sabato scorso è stata presa nuovamente di mira da una coppia di genitori. A darne notizia è il quotidiano regionale "La Gazzetta del Mezzogiorno". Già un'altra volta, infatti, è stata aggredita da altri genitori, a metà marzo scorso, mentre faceva acquisti in un negozio nel centro di Taranto.

Sabato, secondo quanto si legge sulla Gazzetta, l'insegnante in attesa di giudizio, è entrata nel portone del palazzo dove abita ed è stata avvicinata dalla mamma di uno dei suoi ex alunni che ha cercato di trattenerla.

Pare che la donna, una volta divincolata sia riuscita a salire a casa. Nel frattempo, però, il marito dell'ex insegnante era inseguito dall'altro genitore ed è stato costretto a rifugiarsi nella sua auto. Il papà pare abbia dato dei pugni sull'automobile prima di fuggire all'arrivo dei carabinieri.

Tra due giorni, intanto, inizierà il processo per l'insegnante.