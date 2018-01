Record di evasioni dagli arresti domiciliari, 25 volte in 4 mesi

Evasione da guinness dei primati a Taranto per Sonia Dema, una donna di 41 anni per ben venticinque volte in quattro mesi evasa dagli arresti domiciliari. Alla fine i carabinieri del capoluogo pugliese hanno fatto scattare le manette ai polsi portandola in carcere. Nei suoi confronti è stata emessa un’ordinanza di aggravamento e sostituzione della misura da parte del giudice di sorveglianza del Tribunale di Taranto. La misura è scaturita, appunto, in seguito alle tante segnalazioni di inosservanza delle prescrizioni imposte dagli arresti domiciliari cui era sottoposta. L'inosservanza, anzi le inosservanze ripetute sono state puntualmente accertate e comunicate all’autorità giudiziaria da parte dei carabinieri nel corso dei numerosi servizi eseguiti dai militari proprio per contrastare simili fenomeni che ovviamente gettano un'ombra sull'efficacia delle misure cautelari alternative al regime carcerario emesse dall’ autorità giudiziaria. Ora Sonia Dema, dopo le formalità di rito, come disposto dal magistrato di sorveglianza, è stata rinchiusa nel carcere di Taranto.