Scompare da Catania, ritrovato in Puglia dieci giorni dopo

Era scomparso dieci giorni fa da casa, a Catania, ed è stato ritrovato ieri a Taranto. È finito l'incubo per una famiglia siciliana che ha visto scomparire di casa il figlio, Alessio Salvatore Tipo, un uomo di 38 anni. Si temeva il peggio e, invece, l'uomo ha preso il traghetto e un autobus e dalla Sicilia si è ritrovato in Puglia. Alessio si era allontanato dalla sua abitazione lo scorso 17 ottobre dopo aver avuto una piccola discussione con il padre. Aveva deciso di non farvi più ritorno ed era andato via senza portare con sé il cellulare e i documenti. In Alessio, probabilmente, quel piccolo litigio, ha avuto un'eco più grande, tanto da portarlo ad allontanarsi non solo da casa, ma dalla sua stessa città.

Poi ieri, gli agenti della volante della questura di Taranto, nel corso dei servizi di controllo del territorio disposti dal questore Giuseppe Bellassai, hanno notato nelle vie del centro storico del capoluogo pugliese, un uomo che sembrava vagare senza una meta e in stato confusionale e disorientato. I poliziotti lo hanno fermato e lo hanno accompagnato negli uffici della questura per accertarne l’identità in quanto il 38enne era privo di documenti. L'uomo è stato innanzitutto tranquillizzato dagli agenti che hanno poi avviato un'attività di ricerca sull'identità del giovane.

L'uomo era lo stesso che si cercava disperatamente da circa due settimane in Sicilia. I familiari, dopo alcuni giorni dalla sparizione di Alessio, hanno sporto denuncia presso le forze dell’ordine e si sono rivolti alla nota trasmissione televisiva di Rai 3, “Chi l'ha visto”, per le ulteriori ricerche. La scheda di Alessio tra quella degli scomparsi descriveva tutti i dettagli dell'uomo per aiutare i genitori a ritrovarlo: "indossa una felpa marrone, una t-shirt nera ed un paio di jeans. Potrebbe indossare una bandana nera in testa - era specificato nella scheda - È alto un metro e 82 centimetri, ha gli occhi castani ed è calvo".

Allegata alle informazioni su Tipo anche una foto e chiunque lo avesse incontrato per strada avrebbe dovuto contattare immediatamente la redazione della trasmissione televisiva. A trovarlo, senza conoscere i retroscena, sono stati gli agenti di polizia a Taranto durante un controllo del territorio.

Dopo essere risaliti all'identità dell'uomo, i poliziotti hanno dato comunicazione alla famiglia dell'avvenuto ritrovamento. Nell’attesa dei parenti, il 38enne è rimasto nella sede della questura, insieme ai poliziotti della volante che hanno cercato di rassicurarlo. Dopo averli riabbracciati, l'uomo è ripartito con i suoi parenti per far ritorno a casa.