Ruba uno scivolo dal parchetto: denunciato

Un bottino insolito. Lo scivolo di un giardino pubblico è stato rubato a Taranto. Il ladro è un pregiudicato di 36 anni. Rocambolesche le circostanze in cui è stato scoperto il furto. L'uomo è stato avvistato da un cittadino che lo ha notato mentre si allontanava dopo aver smontato lo scivolo dall'area giochi del parco comunale. Il malvivente trasportava via dalla zona il gioco tanto amato dai bambini di ogni età. Prontamente la persona che ha avvistato il ladro ha telefonato alla polizia, avvisando il 113. Sul posto è giunta un'auto della volante che ha fermato il 36enne. L'uomo è stato denunciato a piede libero per furto ed ha dichiarato alle forze dell'ordine che avrebbe rivenduto il ferro dello scivolo. Si è risolta così, con il lieto fine, una vicenda che poteva spegnere i sogni di tutti i bambini frequentatori del giardino pubblico della città pugliese. Un doppio delitto sarebbe stato quello di sottrarre lo scivolo alla comunità e impedire ai piccoli le loro avventurose e rocambolesche discese veloci piene di brividi e di sorrisi: