Taranto, sparatoria in pieno giorno nel borgo antico

Tanta paura in pieno centro storico a Taranto. C'è stata una sparatoria oggi pomeriggio, in pieno giorno, tra i vicoli stretti e pieni di turisti.

La sparatoria è avvenuta in Via Duomo, tra la chiesa principale della città e la sede universitaria poco prima delle 15. Protagonisti due uomini. Entrambi sono feriti e uno di loro pare sia grave secondo le prime indiscrezioni. L'altro, invece, è ferito in modo lieve.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, alla base della sparatoria ci sarebbe stata una violenta lite tra un ragazzo residente in via Duomo e il titolare di una salumeria che, poco prima, aveva litigato col padre del giovane. Al culmine del nuovo litigio, i due sono passati ai colpi di pistola. Ne sono stati sparati diversi, come documentato dalle tracce dei proiettili sull'asfalto di via Duomo. Il tratto di strada interessato è chiuso al transito per consentire ai carabinieri di ultimare i rilievi tecnici.

Sul posto sono subito intervenuti i militari dell'Arma (la sparatoria è avvenuta a pochi passi dalla caserma) e i sanitari del 118. I due uomini hanno aperto il fuoco sotto gli occhi dei passanti, turisti e studenti universitari. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Sull'episodio indagano i carabinieri.