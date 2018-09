17enne tedesca stuprata su una spiaggia di Bibione

Ennesimo caso di violenza sessuale ai danni di turiste straniere quello avvenuto la notte fra mercoledì e giovedì scorso: la vittima, una ragazza minorenne di nazionalità tedesca, è stata stuprata su una spiaggia di Bibione (Venezia) da un suo connazionale di 23 anni.

Secondo la ricostruzione dei fatti ad opera dei carabinieri la turista ha conosciuto il suo aguzzino in una discoteca del litorale e, complice un ingente quantitativo di alcolici assunti, ha deciso di appartarsi con quest'ultimo in un luogo isolato: una volta giunti in spiaggia si è consumata la violenza.

Solamente alle 5 del mattino la tedesca ha chiesto aiuto ad una sua amica, poi insieme a lei si è recata dai carabinieri per raccontare dettagliatamente ai militari ciò che era avvenuto quella notte. Le forze dell'ordine hanno poi portato la giovane in ospedale, dove gli esami medici hanno confermato la violenza.

Efficacissimo il lavoro delle forze dell'ordine, che in pochissimo tempo hanno raccolto un quantitativo di informazioni e di testimonianze più che sufficienti a dare un volto ed un nome all'autore dello stupro: tuttavia pare che lo stesso abbia già rientro in Germania. Nel frattempo la procura di Pordenone ha aperto un fascicolo per violenza sessuale aggravata.

Questo caso di cronaca fa tornare alla mente un episodio molto simile avvenuto sempre in Veneto un paio di settimane fa, dove una minorenne friulana era stata stuprata da uno straniero.