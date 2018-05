Temporali e maltempo nel weekend

Prosegue l'instabilità su tutto il Paese: temporali in arrivo in settimana e per il weekend da nord a sud. Di fatto secondo quanto riporta ilmeteo.it, a provocare questa nuova ondata di maltempo sarà l'arrivo di una "goccia fredda" a circa 5000 metri di latezza che interesserà tutta la penisola. In questo quadro le zone più colpite da rovesci e maltempo sono la Sardegna, la Puglia, il Molise, l'Abruzzo, la Basilicata, la Campania, la Lazio e la Toscana meridionale. Ma di fatto il maltempo arriverà in modo preponderante nel fine settimana con l'avanzata del "ciclone islandese" che porterà piogge sul Nordest e a seguire sul Centro Sud.



Le piogge colpiranno in modo consistente Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Inoltre nella serata di sabato il maltempo raggiungerà anche la Lombardia e l'Emilia Romagna. La depressione islandese di fatto interesserà buona parte della Penisola anche nella giornata di domenica con nuovi temporali al nord e nelle regioni meridionali. Insomma maggio si conferma un mese abbastanza instabile sul fronte meteo come lo stesso aprile che ci siamo lasciati alle spalle.