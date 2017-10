Tennis, Djokovic apre in Serbia ristorante per persone bisognose

Un ristorante in Serbia che offrirà pasti gratuiti alle persone bisognose. Dal campo da tennis, quindi, all'impegno per il sociale: è questa l'ultima sfida di Novak Djokovic. Come riportano i media brittanici, il tennista serbo aprirà il suo terzo ristorante, dopo quello inaugurato nel 2009 a Belgrado chiamato "Novak" e un altro vegano - chiamato "Equità" - aperto nel 2016 a Montecarlo, dove l'ex numero uno del mondo vive con la sua famiglia.

"Il denaro non è un problema per me - ha dichiarato il serbo - Ho guadagnato abbastanza per sfamare tutta la Serbia, penso che meritino questo dopo tutto il sostegno che mi stanno dando". Al momento non è ancora chiaro se le persone dovranno dimostrare di avere un reddito basso e non sufficiente per seguire un'alimentazione adeguata o se l'ingresso sarà aperto a tutti. Quel che è certo è che il ristorante sarà aperto solo di sera, e non chiederà nulla in cambio dai propri clienti.