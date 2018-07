Tenta di far da paciere nella rissa, accoltellato

Scoppia la rissa, lui tenta di far da paciere e finisce accoltellato. Il weekend a Salerno si tinge di sangue, in ospedale un 19enne.

Le cause alla base del litigio che ha poi portato all’episodio sarebbero da ravvisare in una discussione degenerata dopo un piccolo incidente stradale, nei pressi di uno stabilimento balneare nella fascia costiera di Pontecagnano, all’immediato sud della città campana. Il giovane, stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti, si sarebbe intromesso nel confronto tra un suo amico e la sua “controparte” avvenuto all'alba di domenica scorsa, dopo la serata passata nel locale.

Intanto, come riporta Il Mattino, sul luogo della discussione s’erano accalcate diverse altre persone fino a che la situazione non è degenetare. L’intervento del ragazzo, un 19enne salernitano, non è servito a calmare gli animi. È stato colpito, con ogni probabilità con un coltello, ai glutei e alla coscia destra.

Sul posto sono giunti subito i carabinieri e i soccorritori del 118 che hanno prodigato al ragazzo le primissime cure del caso e poi l’hanno trasferito agli ospedali riuniti salernitani “San Giovanni di Dio – Ruggi d’Aragona”. Per fortuna, le sue condizioni non destano preoccupazione e i medici hanno stilato una prognosi di quindici giorni di convalescenza per il ragazzo.

Intanto indagano i carabinieri: toccherà ai militari far piena luce sull’episodio e dare un volto all’accoltellatore.