Rho, tenta il suicidio e aggredisce i suoi salvatori. Vigilessa morsa a un braccio

Tenta il suicidio , ma viene fermato. E come “ringraziamento” le forze dell'oridne ricevono calci e pugni. Così un agente della polizia locale e un carabiniere sono finiti al pronto soccorso.

I fatti risalgono a sabato. A Passirana, frazione di Rho (Milano), un uomo italiano di 45 anni ha tentato il suicidio cercando di buttarsi dal cavalcavia dell’autostrada A9: l’hanno salvato due agenti della polizia locale di Rho e i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della stessa città.

L’operazione è stata ad alto rischio. Se il quarantacinquenne si fosse lanciato avrebbe messo a repentaglio non solo la sua vita, ma anche la sicurezza degli automobilisti sottostanti.

L’allarme è scattato alle 14.30. Due agenti scelti della polizia locale hanno raggiunto la località segnalata dove hanno accertato che un uomo si era prima gettato da un’auto in corsa e poi, seppur ferito, si era diretto a piedi verso il cavalcavia autostradale dell’A9. Gli uomini in divisa hanno intercettato il quarantacinquenne mentre stava scavalcando la recinzione del ponte per tentare il suicidio; nel frattempo è giunta sul posto anche la pattuglia dei carabinieri del NORM, che aveva ricevuto la stessa segnalazione.

L’italiano è stato afferrato per le gambe da un agente scelto e da un militare che gli hanno così salvato la vita. Ma l’uomo, del peso di 100 chili per 1 metro e 80 d’altezza, voleva davvero farla finita tanto che ha “ringraziato” i suoi salvatori a suon di calci e pugni e scatenando una violentissima colluttazione.

A quel punto è accorso in aiuto un altro agente scelto della polizia locale. Nell’azione di bloccaggio, l’aggressore ha tentato di impossessarsi della pistola dell’agente appena intervenuto, ma non è riuscito ad estrarla dalla fondina a causa sia del blocco di sicurezza della dotazione individuale sia dell’intervento di un altro agente che ha preso a morsi la mano dell’uomo in un estremo tentativo di difesa, sia dell’azione fisica di un carabiniere. Solo con il rinforzo dell’altro componente della pattuglia dei militari il soggetto è stato ammanettato e reso inoffensivo.

L’aggressore, un agente scelto e un carabiniere sono finiti al pronto soccorso. Il quarantacinquenne, risultato essere senza precedenti penali, è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio all’ospedale di Rho.