Tenta il suicidio, militare indagato: ​"È distruzione di proiettile"

Aveva tentato il suicidio puntandosi una pistola alla tempia ma poi aveva desistito. Un gesto estremo terminato nel migliore di modi. Ma ora iper l militare, protagonista della vicenda, si apre un nuovo capitolo buio. Invece di aiutarlo e comprendere i motivi che l'hanno spinto ad tentare il suicidio viene indagato.

Indagato dopo il tentato suicidio

Voleva spararsi alla testa, poi ha desistito. Ora dopo essere stato riformato, è indagato " per violata consegna e per tentata distruzione di oggetti d'armamento militare ", in parole povero il proiettile che aveva nella pistola. E questo è solo uno dei casi citati dall'avvocatoì Giorgio Carta, specializzato in Diritto militare e per le Forze di Polizia, ex ufficiale dell'Arma dei Carabinieri in congedo che, in un intervento pubblicato su GrNet.it, sito specializzato sui temi della Sicurezza e della Difesa, denuncia le "follie giuridiche" del codice militare.