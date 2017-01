Tenta di uccidere la figlioletta mettendole sedativi in biberon

La figlioletta di appena 3 anni era ricoverata all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. Ma lei - forse per attirare l'attenzione del marito con il quale sarebbe in crisi e rafforzare così il loro legame - ha pensato bene di avvelenarla per ben due volte con gli psicofarmaci.

La donna avrebbe infatti versato nel biberon della piccola del benzodiazepine, un forte sedativo, che ha causato nella piccola due episodi di arresto cardiorespiratorio, il 4 e il 19 dicembre scorsi. Episodi apparentemente ingiustificati, ma correttamente refertati dalla clinca roma. In entrambi i casi la bimba è stata rianimata in tempo dai sanitari.

La 29enne, M. A. di Napoli, è stata ora arrestata per tentato omicidio. Già lo scorso 28 dicembre, il tribunale dei minori del capoluogo campano aveva disposto la sospensione della potesta genitoriale e il divieto di avvicinamento nei confronti di entrambi i genitori sia nei confronti della piccola rioverata, sia in quelli delle sorelline più piccole, affidate ora ai servizi sociali.