Teramo, 7 mila studenti si candidano. Ma i posti da infermiere sono solo 30

Sono 6 741 le domande arrivate per via telematica alla Asl di Teramo, mentre i posti da infermiere sono soltanto 30.

Le preselezioni per il concorso si svolgeranno in uno palazzetto dello sport di Pesaro per cercare di contenere un numero così alto di iscritti. Gli organizzatori - scrive il Centro - si aspettano, però, che molti dei candidati alla fine non si presenteranno. Così la struttura dovrebbe contenere all'incirca "soltanto" 4 mila studenti.

La giornata di preselezioni - sempre secondo il Centro - sarà organizzata nel modo più funzionale possibile. Nel palazzetto dello sport, infatti, verranno predisposti 21 punti di accesso per controllare i documenti degli studenti e solo questa fase durerà circa tre ore. I candidati, poi, potrebbero venire scaglionati in due turni, uno mattutino e l'altro pomeridiano. Al massimo due giorno dopo, infine, ci sarà la prova preselettiva, i candidati conosceranno l'esito e i punteggi. In caso positivo, i primi 500 saranno ammessi allo scritto e all'orale.

E in questa vicenda, nonostante la minuziosa organizzazione, ha dell'assurdo il fatto che su quasi 7 mila persone, soltanto 30 ce la faranno. Soltanto 30 infermieri potranno lavorare.