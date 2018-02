Teramo, aggressione in una scuola: 17enne sfregiato al volto dal compagno

Uno studente di 17 anni è stato sfregiato al volto con un coltellino da un compagno di scuola prima dell'ingresso in aula.

Come riporta l'Ansa, l'aggressione è avvenuta all'istituto "Itis" di Giulianova, in provincia di Teramo (Abruzzo). La dinamica del litigio è stata ricostruita grazie alle immagini delle telecamere posizionate nel corridoio in cui è avvenuta l'aggressione. Sembrerebbe che l'alunno 17enne, originario del Marocco, abbia fatto lo sbambetto al compagno e che per questo il 18enne abbia reagito nel peggiore dei modi.

Lo studente ha infatti tirato fuori dallo zaino un coltellino a serramanico, colpendo poi il 17enne al volto. Le conseguenze sono state un profondo taglio sulla guancia sinistra e un dente rotto. A interrompere la rissa è il bidello che, dopo aver separato i due ragazzi, ha chiamato ambulanza e carabinieri. Il 18enne è stato denunciato per lesioni personali aggravate e porto abusivo di coltello di genere proibito. Il 17enne invece è in ospedale.