Teramo, Vigili del Fuoco salvano bimba dimenticata in auto

Una tragedia sventata per un soffio grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco. Oggi a Montorio, in provincia di Teramo, una squadra di pompieri ha salvato da morte per asfissia una bimba di appena venti mesi che era rimasta chiusa accidentalmente nell'auto, dopo che la nonna aveva chiuso bloccato accidentalmente la portiera dall'esterno. Quando ogni tentativo di riaprire la vettura si è rivelato vano, la donna non ha potuto fare altro che chiamare i Vigili del fuoco perché liberassero la piccola, probabilmente rompendo un finestrino.

Come racconta il sito di TgCom24, la bimba è stata trovata ancora seduta sul seggiolino fissato sul sedile posteriore, dal lato del passeggero. Al momento dell'arrivo dei soccorsi la piccola stava piangendo ma è stata subito consolata dai pompieri e dalla nonna.

Il piccolo incidente, per fortuna, si è così risolto solo con un semplice contrattempo e la vicenda si è potuta concludere nel migliore dei modi. Appena martedì una bimba poco più che neonata era morta asfissiata in un'auto, dimenticata dalla madre sotto il sole cocente, in provincia di Arezzo.