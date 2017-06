Stazione Termini, preso a morsi e pestato a sangue per un portafogli

Lo hanno pestato a sangue e preso a morsi per cercare di rubargli il portafogli. È accaduto la notte del 25 maggio scorso nei pressi della Stazione Termini, a Roma.

Due egiziani di 28 e 19, entrambi senza fissa dimora, poco prima di mezzanotte hanno cercato di sottrarre il portafogli ad un uomo in via Giolitti, a due passi dalla principale stazione romana. La vittima, probabilmente, ha tentato di difendersi e così è partito il pestaggio. In un filmato diffuso dalla Polizia si vede l'uomo mentre viene riempito di calci, pugni e morsi sotto gli sguardi increduli di turisti e passanti, che però non fanno nulla per fermare la furia dei due aggressori. La vittima ha riportato un trauma cranico, una contusione ad una spalla, un incisivo rotto e delle ferite al braccio provocate dai morsi di uno dei due malviventi.

I due cittadini egiziani sono stati rintracciati e fermati dopo 24 ore di indagini dagli agenti del commissariato Viminale, che li hanno identificati grazie al filmato in cui sono stati ripresi gli attimi concitati della rapina. Gli aggressori, infatti, frequentavano la zona da tempo ed erano già stati individuati dai poliziotti con le prime descrizioni fornite dalla vittima. La conferma sull’identità dei due rapinatori è arrivata, poi, con il riconoscimento fotografico da parte della vittima del pestaggio. Ai due egiziani, senza fissa dimora in Italia, è stata formalizzata l’accusa di “rapina e lesioni gravissime” con la formula del "fermo di indiziato di delitto". Dopo la convalida del fermo da parte dell’autorità giudiziaria, quindi, i due sono stati portati nel carcere di Regina Coeli.

Non è il primo episodio di violenza e illegalità alla Stazione Termini. La principale stazione romana, come segnalano sui social network gli attivisti del blog Roma fa Schifo, da tempo è in balia di gruppi di borseggiatrici che mirano ai portafogli di romani e turisti, mentre qualche settimana fa la deputata di Forza Italia, Daniela Santanchè è stata oggetto di un lancio di pietre durante una diretta per la trasmissione di Mediaset “Dalla vostra parte". Il 3 maggio scorso, sempre alla Stazione Termini, ad essere aggredita era stata l'inviata del programma "Matrix", Francesca Parisella, mentre dal piazzale della stazione stava realizzando un collegamento per descrivere la situazione di alcuni senzatetto.