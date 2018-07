Terni, bare aperte lasciate in strada. Residenti chiusi in casa

"C'è una puzza di cadavere che ci costringe a restare tappati in casa" . A parlare sono alcune famiglie che abitano nelle vicinanze del cimitero di Terni. Ieri mattina gli operai hanno riesumato alcuni defunti e lasciato le bare aperte a terra accanto al cancello. "Il problema è che alla municipale ci hanno detto che quelle bare non potranno essere rimosse fino a lunedì e non so come riusciremo ad arrivarci", hanno spiegato a Il Messaggero.

Non è la prima volta che si verificano episodi di questo tipo. Quattro mesi alcune bare rotte erano state abbandonate fuori dal cimitero. Con le alte temperature di questi giorni però, la situazione è insopportabile.

Le proteste

"Da stamattina abbiamo chiamato mille volte la municipale - hanno raccontato i residenti - e si sono degnati di rispondere solo nel pomeriggio. Ci hanno detto che dovremo sopportare questo odore nauseabondo fino a lunedì perché asm non ha portato i contenitori dove buttare le bare" .