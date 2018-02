Terremoto, serie di scosse in Friuli

Cinque scosse di terremoto in poche ore in Carnia. La prima, di magnitudo 3.8, è stata registrata questa mattina pochi minuti dopo le 9 ed è stata avvertita nitidamente in tutto il Friuli Venezia Giulia. Il sisma è stato avvertito anche in molte località del Veneto. L’epicentro, secondo i sismografi del Centro Nazionale Terremoti, Invg, a 4 chilometri da Forni di Sopra, in provincia di Udine, a una profondità di 2 chilometri.

La terra ha continuato a tremare nel primo pomeriggio con due scosse ravvicinate più leggere, mentre un'ultima forte scossa, di magnitudo 3.6, è stata registrata qualche minuto prima delle 17, a 5 chilometri da Forni di Sopra.

Al momento non si registrano né danni, né feriti, ma le scosse hanno causato paura tra la popolazione. Numerose le telefonate giunte ai centralini delle Forze dell'ordine e dei centri di soccorso. Ancora in corso gli accertamenti alle strutture da parte dei Vigili del fuoco nell'area più vicina all'epicentro.

Il terremoto del 1976

Quarantadue anni dopo il terribile terremoto che devastò il Friuli, torna la paura. La sera del 6 maggio 1976 una sisma di magnitudo 6.5 colpì la regione distruggendo interi comuni e provocando quasi 1000 vittime.