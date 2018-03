Video inneggianti a Isis su Facebook: condannato marocchino

È stato riconosciuto colpevole dei reati di apologia e istigazione a delinquere con finalità di terrorismo. Per questo Omar Nmiki, 35enne marocchino arrestato nel 2017 nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Perugia, dovrà scontare 2 anni e quattro mesi in carcere. Lo ha deciso, per competenza territoriale, la Corte d'Assise di Milano.

Il 35enne operaio edile a Sesto San Giovanni è stato condannato per avere postato su Facebook una decina di video che "inneggiavano e fomentavano sentimenti antidemocratici, di odio religioso, di esaltazione della jihad e del martirio" . I giudici hanno inoltre disposto la sua espulsione a pena espiata.

Il pm aveva chiesto per il marocchino una condanna a 3 anni e sei mesi, senza nemmeno le attenuanti generiche "stante la gravità dei delitti in oggetto e perché è già stato condannato in Italia nel 2017 per furto ed è emerso in questa indagine anche il suo coinvolgimento in una piccola attività di spaccio" . Inoltre, per il pm il 35enne ha mantenuto "un atteggiamento aggressivo e irrispettoso delle regole e delle istituzioni".