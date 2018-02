Thailandia, cerca il selfie perfetto: turista scivola e muore

Un turista di 32 anni è morto dopo un volo di 30 metri mentre cercava di scattarsi un selfie davanti alle cascate.

Il cartello di pericolo non è bastato a fermare Jiri Barta, un 32enne di nazionalità cieca in vacanza in Thailandia. Insieme ad alcuni amici, il turista va sull'isola di Koh Samui, nota per le splendide cascate. La tentazione di scattarsi una fotografia è troppa e il ragazzo ignora completamente l'avviso di non avvinarsi.

Come riporta Metro, Jiri si mette in posa su una scogliera, con l'acqua che scorre alle sue spalle, pronto a scattare il selfie da condividere sui social. Il 32enne però perde l'equilibrio e scivola. Un volo di trenta metri e si schianta al suolo. A nulla sono serviti i tentativi degli amici e dei soccorsi per tenerlo in vita. Jiri è morto alcuni minuti dopo. Le autorità locali avevano messo il cartello di pericolo proprio perché in quello stesso punto in passato sono morte altre persone. Tutto inutile, visto che la tragedia si è ripetuta.