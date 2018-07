Theresa May in vacanza in Italia: sceglie il Lago di Garda e Sirmione si "blinda"

Il debole di Theresa May per l’Italia e, soprattutto, il lago di Garda. Già, perché proprio come lo scorso anno il premier della Gran Bretagna ha scelta Sirmione per le sue vacanze estive. Una settimana di pausa, o meglio break (per dirla all’inglese), che la May sta trascorrendo da sabato 28 luglio con il marito, scortata da una schiera di bodyguard e agenti 007 che di fatto hanno blindato il piccolo comune bresciano, al confine con il Veneto.

È arrivata nella località attorno all’ora di pranzo, su un motoscafo scortato da un mezzo della Guardia di Finanza, per poi essere accolta dai vertici dell’amministrazione comunale, una volta sbarcata sulla spiaggia di Padenghe, di fronte alla Penisola dei Poeti.

Le forze dell’ordine italiane, in allerta per la visita speciale, lavorano così insieme al nutrito corpo di agenti di sua maestà, che hanno fornito all’inquilino al 10 di Downing Street anche il tradizionale assaggiatore, pronto a immolarsi in caso di piatto avvelenato o, più semplicemente, non cucinato bene. Difficile, però, che per la May vengano scelti chef non all’altezza.

E allora, buone vacanze (italiane) a Theresa May.