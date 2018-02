Toffa, post divide il web: "Beata te che vivi dove avere il cancro è da fighi'

In molti si sono stretti intorno a Nadia Toffa. E in molti si sono commossi ascoltando le sue parole. Certamente qualcuno si è sentito motivato quando la Iena ha detto che "chi combatte il cancro è un figo pazzesco". Ora però c'è una donna - non una Vip - che non la pensa come la biondissima presentatrice e la messo nero su bianco, ottenento migliaia di condivisioni sui social.

"Gli eroi sono quelli che assistono il malato oncologico"

Il post di Catia Brozzi - è lei la donna che si contrappone alla Toffa - è stato condiviso da oltre 100mila persone: " Nel mondo dei comuni mortali - scrive l'imprenditrice che lavora nel settore ippico - ci sono persone che in due mesi non riescono neanche ad avere una diagnosi , dati i tempi biblici delle prenotazioni ospedaliere, magari muoiono ancor prima di sapere di che male soffrissero ". " Ci sono persone che dopo 11 anni - prosegue la Brozzi - si sono viste somministrare lo stesso protocollo per poi scoprire che era sbagliato . E ancora " Qui, nel mondo dei comuni mortali, curarsi è un terno al lotto». «Noi qui non siamo persone, siamo solo numeri, statistiche. Però qui esistono realmente le persone fighe e sai chi sono? Sono le persone che assistono un malato oncologico . Sono quelli che devono mantenere il sorriso, ogni giorno mentre corrono da un ospedale all altro in cerca di risposte. Sono quelli che piangono di nascosto ".

" Le persone fighe , sono quelle che provano un senso di impotenza devastante - sottolinea la Brozzi - , ma si comportano da supereroi. Le persone fighe , sono quelle che tengono per mano , per una notte intera la persona amata ,sapendo bene che quella potrebbe essere l’ultima notte . Le persone fighe , sono quelle che hanno deciso di accompagnare gli ultimi istanti di quella persona , cantando una ninna nanna .... magari proprio quella che lei cantava a te da bambina ....Le persone fighe , sono anche quelle che l ultima notte restano in disparte , perché sanno bene che il Loro cuore non reggerebbe alla vista dell ultimo respiro . Le persone fighe sono quelle che restano lì per prendersi l’ultimo respiro , nonostante sappiano che quell’ ultimo respiro non permetterà più loro, in seguito , di respirare con naturalezza ".

L'affondo