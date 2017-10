La tomba di Babbo Natale ​potrebbe trovarsi in Turchia

La tomba di Babbo Natale è nascosta sotto una chiesa turca? Una domanda che da anni attanaglia gli esperti. Ora grazie alle nuove tecnologie può tornare si è più vicini alla soluzione.

Il scoperta

Gli esperti sarebbero vicini a identificare il luogo in cui è stato sepolto San Nicola, vescovo di Myra e patrono di Bari, uno dei santi più popolari e simbolo-idolo dei più piccoli che lo conoscono come l'uomo di rosso vestito con la barba bianca che il 25 dicembre consegna i regali. Secondo le rivelazioni di un innovativo scanner gli archeologi hanno rilevato la presenza di una cripta finora sconosciuta.

La chiesetta di San Nicola di Demre, nella provincia di Antalya, in Turchia, è da sempre luogo di pellegrinaggio e storicamente ritenuta la tomba del vescovo ortodosso. La tradizione però vuole che i resti del santo fossero stati spostati a Bari a causa di scontri e guerre nel territorio turco. Ma la tomba originaria dove si troverebbe? Per rispondere a questa domanda serivrà un lungo e costoso lavoro. Come scrive La Stampa infatti bisognerà " sventrare l'antico luogo di culto ortodosso di architettura bizantina. Una chiesa con i pavimenti a mosaico e i soffitti affrescati, così preziosa da essere in lista per entrate nei Patrimoni dell'umanità dell'Unesco ". Non un lavoro facile. Ma da fare perché " lì sotto - specifica Cemil Karabayram, direttore dei lavori - potremmo trovare il corpo intatto di San Nicola, così come i resti di un sacerdote locale ".