La top manager di Facebook: "Ho il cancro"

Tumore a sviluppo lento e incurabile. La diagnosi ha lasciato senza parole Nicola Mendelsohn a guida di Facebook in Europa. Il daliy Telghaph ha definito questa donna di 46 anni come la "più potente di tutta l'industria tecnologica britannica". Adesso deve fare i conti con la dura legge della vita che può cambiare da un momento all'altro. La coperta del tumore arriva nel novembre 2016. Un controllo banale aveva rivelato la presenza di un piccolo nodulo all'inguine. Un odulo che misurava meno di mezzo centimetro. Poi gli approfondimenti e come ricorda il Corriere subito dopo è arrivata la dura sentenza: linfoma follicolare. Da qui la decisione di raccontare al mondo il suo dramma. Lo ha fatto proprio su Facebook: "Parlo spesso di come le persone possano disegnare il proprio destino. Quindi ora è difficile ricordare che ci sono cose che non puoi controllare".



Una confessione che ha rivelato il suo segreto doloroso. E in un'intervista al Sunady Times ha raccontato il suo periodo difficile in un modo curioso: "Zac è il nostro ragazzo più giovane e la sua prima domanda è stata "Stai per morire?". Questo è sempre il pensiero che ti viene in mente quando senti la parola cancro. Non è stata una conversazione che avrei mai potuto immaginare di avere con loro, nemmeno nei miei peggiori incubi, fino a quando non mi ha colpito senza pietà. È stato il momento più difficile della mia vita". Infine ammette che la sua battaglia ha quasi un finale già scritto. Affronterà la chemioterapia e la immunoterapia: "La mia decisione avrebbe potuto essere diversa, ma purtroppo una cura per il linfoma follicolare, nel 2018, non esiste".