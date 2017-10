Il torero-sex symbol viene incornato ma prosegue e uccide il toro

Cayetano Rivera Ordonez è il perfetto esempio dell'eroe romantico: coraggioso, pur non essendo biondo è sicuramente bello e di gentile aspetto. Il celebre torero e modello spagnolo, figlio d'arte di una famiglia di matadores da generazioni, è stato protagonista di un incredibile episodio durante la corrida di ieri a Saragozza.

Il giovane torero stava affrontando un grosso toro quando è stato incornato malamente ad una gamba e al pube. Gravissime le ferite: una lacerazione di 20 centimetri alla coscia sinistra, lesioni all'inguine, ai muscoli adduttori e al quadricipite. Per miracolo, le corna dell'animale non hanno reciso alcun vaso sanguigno importante: sarebbero bastati pochi centimetri per morire di emorragia in poco tempo.

Ma a rendere incredibile la vicenda di Cayetano sulla plaza de toros di Saragozza non è stata la ferita, quanto quello che il torero ha scelto di fare dopo l'incidente. Pur coperto di sangue (che per la verità era anche mischiato a quello del toro, ferito da picadores e banderilleros), l'ex modello ha deciso di rimanere nell'arena per finire il proprio lavoro.

Ed è riuscito ad uccidere il toro, fra gli altissimi evviva della folla impazzita. Dopo aver conficcato la spada fra le spalle dell'animale, il torero è stato condotto fuori dalla plaza sulle spalle degli inservient, mentre dalle gradinate il pubblico in delirio sventolava i fazzoletti bianchi in segno di ammirazione. Il presidente della corrida, in segno di apprezzamento per la sua performance, gli ha concesso il diritto di tagliare due orecchie al toro ormai morto: un grandissimo onore.

Ricoverato in ospedale, per fortuna Cayetano è in buone condizioni: non è in pericolo di vita, la ferita appare in buone condizioni e il drenaggio sembra funzionare correttamente.

[[video ]]