Muore mentre fa spesa, ma il supermercato non chiude

Una donna di 74 anni è morta dopo essersi sentita improvvisamente male all'interno di un supermercato di Rivarolo Canavese, in provincia di Torino. La donna si è accasciata a terra all'interno del centro commerciale e, dopo essere deceduta, il corpo è stato coperto da un telo bianco per oltre un'ora, in attesa dell'autorizzazione da parte del pm. Per tutto il tempo il supermercato ha continuato l'attivita rimanendo aperto, nonostante la contrarietà di numerosi clienti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Molte le polemiche causate dalla decisione di non chiudere il negozio, nonostante tutto. Come è possibile leggere da TGCom24, il personale ha cercato di isolare la zona in cui si trovava il corpo senza vita dell'anziana, ma le attività da parte del supermarket sono continuate tranquillamente a pochi metri di distanza.

L'anziana signora ha perso la vita, per la precisione, all'interno di un Eurospin sito in via Verdi. È morta sotto gli occhi del figlio che era con lei. L'episodio è accaduto in data 31 agosto 2019 alle 9:00 di mattina, quando la 74enne e il figlio erano entrati all'interno del supermercato che erano soliti frequentare. La struttura era molto affollata in quel momento.

Proprio all'ingresso del negozio, la donna si improvvisamente sentita male e il figlio ha immediatamente chiamato i soccorsi. In seguito anche altri clienti hanno dato l'allarme per quanto era avvenuto. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 ma, nonostante i tentativi da parte del personale medico di rianimarla, per la 74enne non cè stato nulla da fare ed alla fine i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. È molto probabile che la donna sia morta a causa di un infarto.