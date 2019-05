Torino, ferisce militari per evitare controllo: preso pusher albanese

Ha aggredito e mandato in ospedale due carabinieri che lo avevano colto sul fatto mentre cedeva della droga ad un cliente in via Torino (Ciriè).

Protagonista in negativo della vicenda un albanese di 26 anni, personaggio già noto da tempo alle forze dell'ordine e con una lunga lista di precedenti alle spalle.

I militari del nucleo radiomobile di Torino lo hanno intercettato lo scorso venerdì, proprio mentre stava cedendo una dose di cocaina ad un uomo di 52 anni, un pluripregiudicato esattamente come il pusher albanese.

Alla loro vista, tuttavia, il malvivente ha dato in escandescenze e, con l'intenzione di sottrarsi al controllo, li ha aggrediti con veemenza. Dopo aver vinto le resistenze del 26enne, gli uomini dell'Arma hanno fatto scattare le manette ai suoi polsi, anche se due di essi hanno riportato serie lesioni.

Si è pertanto reso necessario ricorrere alle cure dell'ospedale di Ciriè, in seguito alle quali i sanitari hanno attribuito 20 giorni di prognosi ad entrambi. Al primo è stato riscontrato un trauma all'anulare ed al mignolo della mano sinistra, al secondo una frattura al mignolo della mano sinistra.

I controlli a casa dell'albanese hanno portato al rinvenimento di altre modeste quantità di cocaina, di materiale per il confezionamento della stessa e di circa 1500 euro in banconote di vario taglio, proventi dell'attività di spaccio.

Il responsabile si trova ora dietro le sbarre del carcere, in attesa di giudizio.