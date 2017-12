Torino, furto a casa Camoranesi: bottino da 100mila euro

Non è certo una vigilia di Natale facile quella di Camoranesi. L'ex giocatore della Juventus infatti ha dovuto fare i conti con un furto a casa sua. I ladri infatti sono entrati, in sua assenza, nella sua abitazione di Torino. Il furto ammonta a ben 100mila euro. I banditi si sono intrufolati nella sua casa alle porte del capoluogo piemontese, a Moncalieri, dopo aver forzato una finestra e la porta finestra della camera da letto. Il giocatore al suo rientro si è accorto del furto. Di fatto ha immediatamente dato l'allarme e ha avvisato i carabinieri che sono intervenuti. Proprio i militari dell'Arma stanno visionando in queste ore i filmati delle telecamere di sicurezza per ricostruire la dinamica del furto e l'identità dei malviventi. Nell'ultimo periodo le case di vip sono sempre più nel mirino dei ladri. Tra gli ultimi furti va segnalato quello subito da Fausto Leali. Il cantante ha trovato la sua casa completamente devastata dopo il passaggio dei banditi. Hanno portato via di tutto e soprattutto i premi che lo stesso Leali ha vinto nel corso della sua carriera. Il cantante dopo il furto si è sfogato su Facebook con un durissimo messaggio: "Torni a casa e ti accorgi di questo …. 4 uomini slavi che ti distruggono una casa, la tua dimora dove dovresti sentirti protetto e ti sottraggono tutto quello che hai costruito negli anni … compresi tutti i miei premi e dischi d’oro vinti durante i miei anni di carriera. Ti portano via tutto – aveva scritto Fausto Leali – Che tristezza!!!!".