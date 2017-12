Torino, madre denuncia il figlio: "Continua a fare le rapine"

Una denuncia per salvarlo. È questo il motivo che ha spinto una donna a rivelare alle forze dell'ordine il comportamento del figlio.

Come riporta Repubblica.it, una mamma di Torino ha denunciato il figlio di 21 anni: "Non ha smesso di fare le rapine. Evade dai domiciliari e torna all'opera", avrebbe dichiarato ai carabinieri. La donna ha spiegato alle forze dell'ordine che la decisione di raccontare le azioni del figlio è stata dolorosa ma che ha agito per il bene del 21enne. "Assalta le banche, i supermercati, i centri scommesse", avrebbe spiegato ancora.

Le forze dell'ordine hanno accertato i colpi messi a segno sono 16, commessi tuttu tra febbraio e novembre del 2017. Armato di pistola o coltello, il 21enne agito con la complicità di un'altra persona. Ora il ragazzo si trova in carcere. Nella speranza che, almeno questa volta, serva a fargli cambiare strada.