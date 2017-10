Torino, maxi rissa nella notte in piazza Santa Giulia

Maxi rissa ieri sera in piazza Santa Giulia a Torino. Le cause sono ancora da accertare ma secondo quanto riferiscono alcune testate ci sarebbe stato uno scontro fra due gruppi davanti a dei locali. Durante il litigio, che è scoppiato poco dopo l'una di notte, sono volate bottiglie rotte e bicchieri. Secondo alcuni testimoni, nonostante le diverse chiamate, le forze dell'ordine non sarebbero intervenute in modo tempestivo. I soggetti non sono ancora stati identificati, ma alcuni riferiscono che si tratta di ultras. In tutto le persone coinvoinvolte sarebbero una cinquantina.

Come ha raccontato un testimone a La Stampa: "C’era gente che si picchiava usando bottiglie rotte, sedie e tavoli; c’era gente che scappava, ma questa volta la polizia non c’era e le forze dell’ordine non sono intervenute nemmeno dopo le telefonate dei cittadini".

Mentre un altro: "Abbiamo visto dai balconi tantissimi ragazzi scappare, era in corso una rissa, e alcune persone coinvolte erano completamente coperte da sciarpe e cappucci". Alcune persone che hanno assistito parlano dunque di scontro fra gruppi politici, altre di scontro tra tifoserie.