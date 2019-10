Torino, sgominata banda italo-albanese

Importante operazione da parte dei carabinieri di Torino, questa mattina all’alba. Sgominata una banda di delinquenti italo-albanesi che rapinavano ville e abitazioni isolate nella notte. Spesso all’interno delle case vi erano i proprietari che dormivano. Sarebbero 17 gli episodi contestati dai militari di Rivoli, in provincia di Torino. Molti dei quali avvenuti in Piemonte, soprattutto nella provincia Torinese, oltre a quella di Biella, Novara, fino ad arrivare a Perugia.

Secondo quanto emerso, i componenti della banda entravano di notte nelle abitazioni, dopo aver scassinato tapparelle e porte d’ingresso, armati di bastoni e coltelli. Fuggivano poi con grossi bottini, depredando qualsiasi oggetto trovato nella casa, capi d’abbigliamento, gioielli, contanti, armi dei proprietari legalmente denunciate, elettrodomestici e, in alcuni casi, anche le automobili.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione, ricettazione, detenzione e porto illegale di armi e strumenti atti a offendere, nei confronti di dieci soggetti, albanesi e italiani. L’ordinanza è stata emessa su richiesta della locale Procura della Repubblica.