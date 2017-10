Torna in Italia il "vuoto a rendere" in bar e ristoranti

Torna il "vuoto a rendere" in Italia. Dal 10 ottobre le bottiglie vuote potranno essere riconsegnate al barista in cambio della restituizione di una piccola cauzione. Torna, sì, perché in Italia fino a 40 anni fa tutti i prodotti contenuti in bottiglie di vetro venivano venduti con una piccola cauzione per portare a casa il contenitore. Dopo aver consumato il prodotto, si aveva quindi la possibilità di restituire la bottiglia- riscattando così la cauzione - oppure acquistare un nuovo prodotto senza pagare nuovamente il contenitore.

L'iniziativa è stata regolamentata dal ministero dell'Ambiente e il 25 settembre scorso se n'è parlato sulla Gazzetta Ufficiale. L'obiettivo, come riporta il Corriere, è la prevenzione dei rifiuti di imballaggio monouso. Inoltre la misura punta a sensibilizzare i consumatori sull'importanza del riciclo.

All'iniziativa potranno aderire su base volontaria alberghi o residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo. La misura è già una realtà in alcuni Paesi in Europa, come Germania, Norvegia, Danimarca, Finlandia e Gran Bretagna.