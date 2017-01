Tornano a casa i due ragazzi italiani arrestati in Thailandia

I due giovani altoatesini responsabili di aver strappato e buttato a terra quattro bandiere della Thailandia, tornano a casa. Tobias Gamper di 20 anni e Jan Gerstgrasser di 18 anni, entrambi originari di Naturno in Val Venosta, hanno rischiato una pena detentiva per vilipendio, con una pena che poteva arrivare sino a due anni.

I due giovani erano stati arrestati il 10 gennaio a Krabi, nel sud della Thailandia. Dopo le manette erano stati costretti a scusarsi in un video. Parlando in lingua inglese davanti ai poliziotti e con la mani giunte in segno di scusa, nel video i due ragazzi avevano detto di essere "dispiaciuti" e che "non volevano essere offensivi", confermando che "eravano molto, molto ubriachi".