Tornano virali i video hard dell'accusatrice di Weinstein

Da quache giorno non si fa che parlare di loro. Sono le star di Hollywood che dopo tanti anni hanno deciso di denunciare le molestie subite dal produttore Harvey Weinstein. Oltre all'italiana Asia Argento, che ha raccontato di come una volta fu invitata in un luogo convinta si tenesse una festa e invece trovò solo il produttore in vestaglia, ci sono tante altre star dei tappeti rossi ad aver riportato alla luce anni e anni di abusi sessuali.

Tra queste c'è Rose McGowan, famosa showgirl e attrice che ha rilanciato le accuse d abusi da parte del Tycoon. In molti, dal mondo della politica a quello dello spettacolo hanno espresso la loro solidarietà alle vittime degli abusi. Anche personaggi di peso come i Clinton e gli Obama, che per anni hanno incassato il sostegno economico di Weinstein, hanno deciso di scaricare il produttore dicendosi indignati.

A pagare il prezzo dell'esposizione mediatica, però, è stata la stessa La McGowan. Sui social network, infatti, sono tornati virali i suoi video riguardanti due sextape hard del passat (guarda le foto). Come scrive Affaritaliani, "la gallery che pubblichiamo è tutta un programma, e a Hollywood c'è chi giura queste immagine potrebbero ribaltare le sorti del produttore Weinstein screditando l'impianto di accusa. Si attendono sviluppi".