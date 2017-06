Torre Annunziata, colpisce auto carabinieri: "Spara, spara..."

Un video in queste ore sta facendo il giro del web. A rilanciarlo è stata la pagina Facebook "Welcome to Favelas" di Napoli. Nelle immagini pubblicate sui social appare un uomo a Torre Annunziata che con un bastone in mano colpisce violentemente un'auto dei carabinieri. L'uomo mentre colpisce l'auto inveisce contro il militare e lo sfida in modo chiaro e diretto. "Spara, spara", urla l'aggressore. Il carabiniere resta immobile e guarda la scena. Con freddezza non risponde alle provocazioni e attende che l'uomo finisca il suo sfogo. La scena si consuma in un surreale silenzio. Solo una voce di una donna prova a fermare la furia dell'uomo. L'episodio ripreso probabilmente da un cellulare è diventato immediatamente virale sul web. La scena di fatto poteva avere anche un finale drammatico. Solo il sangue freddo del carabiniere ha evitato che quanto accaduto potesse degenerare... (Clicca qui per guardare il video)