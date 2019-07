Tortura l'ex fidanzato insieme al nuovo ragazzo facendogli bere l'urina

Lo hanno torturato, costringendolo a bere urina, a sniffare sale e mangiare il suo stesso vomito. Poi, lo hanno trascinato di forza con una corda al collo. Le atroci torture sono state commessa da una ragazza al suo ex fidanzato, con 'aiuto del suo attuale compagno e di un amico.

L'orrore in Inghilterra, dove Matthew Butcher, 19 anni, ha vissuto ore da incubo, sotto le grinfie dell'ex Kathleen Phelan, 18 anni, dal suo nuovo ragazzo George Russell-Brookes, 20 anni, e da un loro amico Christopher Emery, 19 anni, come riporta Dagospia.

Butcher è stato minacciato anche con un coltello e gli è stato spruzzata addosso anche della candeggina, oltre ad essere stato derubato di 150 sterline.

La loro "preda" è riuscita a fuggire e una volta messasi in salvo, ha denunciato tutto alle autorità: i tre vessatori sono stati arrestati e portati in cercere per quanto commesso ai danni del 19enne.