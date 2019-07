Torture e insulti razzisti contro bimbi dell'asilo: ​tre maestre indagate

Strattoni e spinte e insulti razzisti. È questo quanto accaduto ai bimbi di una scuola materna di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. I piccoli afferrati per un braccio e alzati con forza.

Dalle immagini choc riprese dalle telecamere di sorveglianza si vede anche un bimbo sbattuto a terra finché non si mette a piangere e, addirittura, un altro che, dopo essersi fatto la pipì addosso, viene lasciato in bagno per una decina di minuti: "Devi sentirti a disagio", gli avrebbe urlato una maestra.

Una serie di maltrattamenti che, in seguito ad indagini dei carabinieri di Scandiano, ha fatto scattare due divieti di dimora nei confronti di due insegnanti di una scuola materna della provincia di Reggio Emilia, una reggiana di 56 anni e una 54 enne di origine pugliese (per loro anche divieto di accedere a tutte le scuole materne e d'infanzia).

Tre in tutto le insegnanti coinvolte chiamate a rispondere del reato di maltrattamenti aggravati ai danni dei bambini. I provvedimenti sono stati disposti dal gip del tribunale di Reggio Emilia Giovanni Ghini. I carabinieri hanno video ripreso e registrato in apposita attività tecnica gli episodi documentando in maniera evidente le accuse rivolte alle tre insegnanti.