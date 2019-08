Tragedia ad Ancona, mamma e feto morti in ospedale

Una tragedia nel reparto di pediatria dell’ospedale Salesi di Ancona dove mamma e feto sono morti. La donna, 35enne alla 38esima settimana di gravidanza, era giunta nella struttura ospedaliera venerdì 23 agosto per essere visitata, in seguito a dolori addominali. Sembra che al suo arrivo la bambina fosse già morta. Il tragico evento è avvenuto nella notte tra sabato 24 e domenica 25.

I medici avevano deciso di sottoporre la giovane al parto indotto, proprio perché non avervano sentito il battito del feto. Sarebbe stato scelto questo tipo di intervento e non un taglio cesareo per salvaguardare la sua salute riproduttiva. Per la donna, di origine tunisina ma residente da tempo a Loreto, sarebbe stato il terzo figlio, come riportato da Corriere Adriatico. Improvvisamente però le sue condizioni sarebbero peggiorate, portandola a un arresto cardiaco. Ogni tentativo di rianimarla sarebbe risultato inutile. La paziente è così deceduta poco dopo la sua bimba.